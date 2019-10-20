Переоснащен и модернизирован: "Адмирал Нахимов" стал самым опасным ракетным крейсером

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Журнал Military Watch изучил оснащение атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который должен поступить на вооружение ВМФ России в 2021 году, передает РИА Новости.

Отмечается, что обновленный военный корабль новыми системами радиоэлектронной борьбы, зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Кортик" и ЗРК "Редут".

По информации журнала Military Watch, основным противокорабельным оружием крейсера станет ракета "Циркон", которая способна поражать цели на скорости около восьми чисел Маха на расстоянии до тысячи километров. Это позволяет ей превзойти "Гарпун" - главную противокорабельную ракету ВМС США.

"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", – пишет издание.

Кроме того, благодаря своим ядерным силовым установкам, "Адмирал Нахимов" способен длительное время находиться вдали от побережья России.

ТАРКР "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года назывался "Калинин". Его заложили 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года корабль спустили на воду. 30 декабря 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России. 22 апреля 1992 года корабль переименовали в "Адмирала Нахимова".

Читайте также: