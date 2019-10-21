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"Добрались до мишек": Facebook заблокировал страницу проекта "России Сегодня" об Арктике

© Sputnik / Evgeniy Odinokov
В мире
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Sputnik Абхазия

С начала октября Facebook начал последовательно блокировать страницу проекта Арктик.ру на английском языке, сначала запретили размещать видео, потом – делать любые публикации.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Facebook удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня", портала Arctic.ru, сообщает РИА Новости.

"Блокировка страницы Arctic.ru вполне в рамках сегодняшнего западного понимания понятия свободы слова: она есть, но не для всех, а для российских ресурсов ее вообще больше не существует",  - прокомментировали блокировку страницы в пресс-службе агентства.

В "России сегодня" отметили, что такие действия  Facebook - цензура.

"Вначале Facebook блокировал аккаунты наших журналистов, теперь добрался до природы и белых мишек. Мы все понимаем - стратегический противник и так далее. Но перестаньте пытаться учить весь мир своим "демократическим" ценностям. И называйте вещи своими именами. В данном случае - цензура", - говорится в сообщении в пресс-службы.

Это не первый случай безосновательной блокировки информационных ресурсов агентства. В январе этого года соцсеть заблокировала страницы Sputnik и аккаунты сотрудников. На прошлой неделе соцсеть также без объяснения заблокировала страницу проекта RT с рецептами русской кухни. Теперь - арктический проект МИА "Россия сегодня".

Страница социальной сети Фейсбук на экране компьютера
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Facebook внезапно удалил одну из страниц проекта RT о русской кухне

Arctic.ru – специальный проект МИА "Россия сегодня", который стартовал 1 августа 2015 при финансовой поддержке Русского географического общества. На данный момент сайт является единственным информационным проектом федерального уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике. Arctic.ru освещает проблемы природных ресурсов и инфраструктуры Северного морского пути, экономики и международного сотрудничества, экологии, сохранения культуры коренных малочисленных народы Севера, туризма и отдыха в арктическом регионе.

Сайт является информационным партнёром всех крупнейший российских мероприятий по арктической тематике, поддерживает различные спортивные и культурные мероприятия, такие как заплывы в морях Северного Ледовитого океана, выставки, праздники. Работает на русском и английском языках.

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Теги:
Арктика, Россия сегодня, РИА Новости


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