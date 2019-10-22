Премьер-министр Британии приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit

Ранее Борис Джонсон предупреждал, что в случае отклонения от графика, он снимет законопроект с рассмотрения вовсе, что угрожает выходом Великобритании из ЕС 31 октября без сделки.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit, после того, как депутаты отказались принять его в трехдневный срок, пишет РИА Новости.

За предложение Джонсона проголосовали 308 депутатов, против - 322.

Если же ЕС согласится продлить срок Brexit, хотя Джонсон уговаривает это не делать, то в Великобритании в ближайшее время пройдут всеобщие выборы.

"ЕС теперь должен принять решение, как отреагировать на просьбу парламента об отсрочке Brexit. Правительство должно идти по единственно разумному пути и усилить подготовку к выходу без соглашения. До тех пор, пока ЕС не примет решения, мы приостановим рассмотрение законопроекта", - сказал Джонсон.

Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.

Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло результатов, как и то, что могло состояться в понедельник.

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