Не надо гадать: Роскачество дало советы по выбору чая и БАДов из ромашки

Эксперты Роскачества нашли цветы ромашки (без листьев и стеблей) в составе только десяти из 25 исследованных товаров.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Эксперты Роскачества нашли плесень и аэробные микроорганизмы в лекарственных сборах, биологически активных добавках и чаях, содержащих ромашку, говорится в сообщении организации.

"Согласно результатам испытаний, безопасными оказались только товары 20 торговых марок из 25 исследованных", - отмечается в сообщении Роскачества. В частности, у пяти торговых марок – четырех БАДов и одного чая – были обнаружены несоответствия техрегламентам по содержанию плесени, а в БАДах двух торговых марок - обнаружены аэробные микроорганизмы в количестве, превышающем предельно допустимый уровень.

Проверка на содержание примесей показала, что три лекарственных средства, восемь БАДов и семь чаев содержат фрагменты стеблей и листьев. Это говорит о том, что значительное количество смеси состоит не из цветков, отмечают эксперты.

В исследовании приняли участие 25 торговых марок ромашкового чая, из которых шесть лекарственных средств "ромашка аптечная", восемь биологически-активных добавок (БАД) и 11 чаев (два из них – детские): двадцать из них произведены в России, остальные, по одному бренду – в Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ. Закупочная стоимость образцов составила от 40 до 288 рублей за упаковку.

Продукция была проверена по 186 показателям качества и безопасности: на содержание потенциально опасных веществ (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), микробиологические показатели (общее число дрожжевых и плесневых грибов, сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки), процент содержания общей золы и эфирных масел, влажность и другие показатели.

Читайте также: