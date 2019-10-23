Бень о встрече Путина и Эрдогана: "перезагрузила" ситуацию

Президент России Владимир Путин проинформировал руководителя Сирии Башара Асада по телефону о положениях меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент Сирии выразил поддержку принятых решений.

Значение достигнутых в Сочи договоренностей оценил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

"Россия реально подтвердила, что она полностью управляет ситуацией и держит руку на пульсе такого сложного региона, как Ближний Восток. Здесь нужно постоянно разговаривать, причем со всеми сторонами. Очень существенная информация, что после встречи (с президентом Турции ‒ ред.) Владимир Путин созвонился с президентом Сирии Башаром Асадом, рассказал ему об итогах и договоренностях, и Асад их принял. Это существенно, потому что сирийская армия находится в прямом соприкосновении с турецкими войсками. Думаю, эта встреча действительно "перезагрузила" ситуацию, вывела ее из-под целого ряда знаков вопроса. Теперь речь идет о том, чтобы уже конкретно организовывать взаимодействие разных сторон. Я имею в виду и сирийскую армию, и отодвинувшиеся курдские части, турецкие части, которые прекратили свою операцию, и наших российских военных", ‒ отметил Евгений Бень в эфире радио Sputnik.

Во вторник в ходе переговоров в Сочи президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции на северо-востоке Сирии, с полудня среды входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Они будут содействовать отводу подразделений курдских сил на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

Читайте также: