17:22 23 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.80
  • EUR70.96
Поиск
Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень
© Фото : из личного архива Евгения Беня

Бень о встрече Путина и Эрдогана: "перезагрузила" ситуацию

Радио
Получить короткую ссылку
17 0 0
Sputnik Абхазия

Президент Сирии поддержал решения, принятые во вторник на встрече руководителей России и Турции в Сочи. Значение достигнутых договоренностей оценил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

Президент России Владимир Путин проинформировал руководителя Сирии Башара Асада по телефону о положениях меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Путин назвал судьбоносными решения по итогам переговоров с Эрдоганом

По словам Пескова, президент Сирии выразил поддержку принятых решений.

Значение достигнутых в Сочи договоренностей оценил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

"Россия реально подтвердила, что она полностью управляет ситуацией и держит руку на пульсе такого сложного региона, как Ближний Восток. Здесь нужно постоянно разговаривать, причем со всеми сторонами. Очень существенная информация, что после встречи (с президентом Турции ‒ ред.) Владимир Путин созвонился с президентом Сирии Башаром Асадом, рассказал ему об итогах и договоренностях, и Асад их принял. Это существенно, потому что сирийская армия находится в прямом соприкосновении с турецкими войсками. Думаю, эта встреча действительно "перезагрузила" ситуацию, вывела ее из-под целого ряда знаков вопроса. Теперь речь идет о том, чтобы уже конкретно организовывать взаимодействие разных сторон. Я имею в виду и сирийскую армию, и отодвинувшиеся курдские части, турецкие части, которые прекратили свою операцию, и наших российских военных", ‒ отметил Евгений Бень в эфире радио Sputnik.

© REUTERS / Murad Sezer
Глава МИД Турции объявил о приостановке операции "Источник мира" в Сирии

Во вторник в ходе переговоров в Сочи президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции на северо-востоке Сирии, с полудня среды входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Они будут содействовать отводу подразделений курдских сил на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Невидимый мир: победители фотоконкурса микросъемок Nikon Small World 2019
Датчик свежести и робот-корзина: кто будет помогать людям ходить по магазинам
Четыре месяца выходных: производственный календарь Абхазии на 2020 год


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться