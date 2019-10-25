Ученые выяснили, что погубило Александра Македонского

Пристрастие к алкоголю и жирной пище стало причиной развития болезни, из-за которой умер выдающийся полководец Александр Македонский.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Ученые из университета Аристотеля в Греции пришли к выводу, что причиной смерти Александра Македонского был панкреонекроз, а не малярия, брюшной тиф или пневмония, как считалось ранее, сообщает местное издание Greek Reporter.

В ходе исследования, начавшегося еще в 1995 году, специалисты тщательно проанализировали симптомы болезни и последние дни македонского царя, описанные античными историками.

По словам автора исследования, почетного профессора медицины, доктора Томаса Герасимидиса, причиной смерти Александра стал тяжелый сепсис, вызванный острым панкреонекрозом. Это заболевание, в свою очередь, развилось из-за желчнокаменной болезни, а также пристрастия полководца к тяжелой пище и алкоголю, считает профессор.

Болезнь Македонского началась сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождалась лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение 14 дней.

Александр Македонский — царь Македонии из династии Аргеадов, выдающийся полководец и завоеватель, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти.

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