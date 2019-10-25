Российские военные, направленные в Сирию, прошли обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, чтобы помочь отвести курдские отряды от границы с Турцией, об этом сообщило в пятницу Минобороны России.

"Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач с аэродрома в Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Полицейские займутся обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка, а также патрулированием и оказанием содействия по "выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы".

"В Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе", - сообщает военное ведомство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 24 Окт 2019 в 8:02 PDT

Добавляется, что для военных полицейских на авиабазу Хмеймим в Сирии подвозят бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У" - более 20 машин.

Во вторник Россия и Турция заключили меморандум, который предполагает, что в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира". Со среды на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от границы.

После этого начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Сирии.

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