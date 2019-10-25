СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, чтобы помочь отвести курдские отряды от границы с Турцией, об этом сообщило в пятницу Минобороны России.
"Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач с аэродрома в Северной Осетии", - говорится в сообщении.
Полицейские займутся обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка, а также патрулированием и оказанием содействия по "выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы".
"В Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе", - сообщает военное ведомство.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добавляется, что для военных полицейских на авиабазу Хмеймим в Сирии подвозят бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У" - более 20 машин.
Во вторник Россия и Турция заключили меморандум, который предполагает, что в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира". Со среды на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от границы.
После этого начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Сирии.
Читайте также:
- Российский посол в Анкаре: Сочинский меморандум – впечатляющий успех России и Турции
- Глава МИД Турции объявил о приостановке операции "Источник мира" в Сирии
-
Турецкая операция в Сирии: Эрдоган находит выход в Сочи