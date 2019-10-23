Глава МИД Турции объявил о приостановке операции "Источник мира" в Сирии

Накануне Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли "очень важных, если не судьбоносных" соглашений по ситуации на севере Сирии.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. операция "Источник мира" в Сирии приостановлена, Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция "Источник мира" в Сирии приостановлена, передает РИА Новости.

Чавушоглу подчеркнул, что операция не окончена и армия готова дать отпор курдам "в случае необходимости".

"Если террористы будут где-то проявляться, наши военные вступят с ними в бой. Осталось оружие, схроны, мины-ловушки — все это надо зачистить. Еще есть много работы. Поэтому мы остаемся на поле", — сказал министр иностранных дел. © Sputnik / Рамиль Ситдиков Путин назвал судьбоносными решения по итогам переговоров с Эрдоганом

Минобороны Турции в свою очередь распространило сообщение, к котором отмечается, что Турция не видит на данном этапе необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с РФ по сирийскому урегулированию.

"Сочинское соглашение включает в себя статьи, гарантирующие безопасность границ Турции и отвод террористических элементов YPG (сил самообороны сирийских курдов) на 30 километров от нашей границы. На данном этапе больше нет необходимости проводить новую операцию за пределами нынешней зоны операции", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что Турция не допустит создания террористического коридора к югу от своих границ.

Российско-турецкий меморандум

Во вторник Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Как следует из документа, существующий статус-кво сохраняется в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 километров.

В зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня 23 октября входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

Кроме того, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата.

Меморандум также предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев. Помимо этого, Россия и Турция договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.

В заключение в документе подчеркивается, что обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках Астанинского процесса и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.

Турецкая операция в Сирии

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. Седьмого октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с севера арабской республики.

Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, сирийская армия была стянута к северным рубежам и заняла несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе впервые за пять лет вошла в Ракку.

Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22:00 мск во вторник.

Читайте также: