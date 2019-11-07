Абхазский политолог о либерализме: не решает проблем и терпит крах

Опрос об отношении жителей европейских стран к либерализму проводился французской компанией Ifop по заказу Sputnik.Мнения среди 5031 респондента в возрасте старше 18 лет.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Большинство жителей ведущих стран Запада недовольны современной моделью общества и считают, что либерализм находится в кризисе, следует из данных опроса Sputnik.Мнения.

Согласно исследованию 80% итальянцев, 73% граждан Франции, 61% немцев, 60% американцев и 58% подданных Великобритании полагают, что либерализм в нынешнем виде находится в кризисе и необходимы другие модели развития наряду с существующей. Хорошей моделью для современного общества, требующей лишь незначительных изменений, назвали либерализм 42% британцев, 40% граждан США, 39% жителей ФРГ, 27% французов и лишь 20% итальянцев.

Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Свою точку зрения на этот счет высказал абхазский политолог Беслан Хагба. Он подчеркнул, что вопрос либерализма в последние годы поднимается все чаще и носит системный характер.

"Что такое либерализм? Это, прежде всего, свобода индивидуума, когда он может делать все, что хочет. Либерализм не решает все проблемы, которые стоят перед человечеством, нацией, культурой, и поэтому такие результаты опросов и отрицательное отношение к либерализму во многих западных странах", - отметил Хагба.

В странах Запада либеральные партии терпят поражение, так как они не могут решить вопросы с иммиграцией, климатические проблемы, даже партийные вопросы. Что касается России и Абхазии, добавил Хагба, это политическое направление потерпело крах. Связано это с тем, что экспортируемая с Запада либеральная демократия не учитывает традиции, религию, нравы, обычаи, политическую культуру этих стран.

"Да, либерализм провозглашает полную свободу человека, но при этом происходит отторжение от всего коллективного, теряется понятие идентичности. При этом происходит возвышение некоторых современных тенденций, неприемлемых для большинства людей в мире. Все это преподносится, как толерантность и уважение прав человека", - уверен абхазский политолог.

Хагба допускает, что либерализм как идеология еще будет существовать, но вопросы, которые стоят перед человечеством, он точно решить не сможет, а предлагаемые либералами методы для решения определенных проблем носят агрессивный характер.

Международный проект "Sputnik. Мнения" стартовал в январе 2015 года, в его рамках регулярно проводятся замеры настроений общественности в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, IFop и Forsa.

Читайте также: