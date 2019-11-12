"Показывают все как есть": почему французские "желтые жилеты" полюбили RT

Российский телеканал RT France пользуется большой популярностью у участников движения "желтых жилетов" во Франции, отмечает The Moscow Times. Все дело в том, что в отличие от французских СМИ RT не идет на поводу у властей и освещает протестные акции объективно.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Издание The Moscow Times опубликовало документальный короткометражный фильм, в котором выяснило причины популярности телеканала RT среди "желтых жилетов" во Франции.

Картина начинается с кадров марша протестующих, которые выкрикивают слова благодарности в адрес телеканала: "Спасибо RT!", "Мы все – RT!".

"Многие французы раньше смотрели традиционные СМИ, до того как началось движение "желтых жилетов" в ноябре 2018 года. Именно тогда мы обнаружили, что все наши СМИ — это фейковые новости. Я сам хожу (за новостями, – ред.) в интернет. Я смотрю RT France. Там я вижу новости в прямом эфире. И меня это вполне устраивает.", - заявляет один из опрошенных съемочной группой сторонников "желтых жилетов".

При этом, как заявляют обычные граждане, крупные французские телеканалы замалчивают протесты.

"Я не из числа "желтых жилетов". Я просто недовольный гражданин. То, что сегодня произошло, по телевизору не покажут. Может, сможете найти на YouTube или в эфире RT France, France 24 или, пожалуй, France 5. Но по TF1 точно не покажут, и в вечерних выпусках новостей тоже", - рассказывает одна из протестующих женщин.

Для главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян выход фильма стал неожиданностью.

"Этот Москоу Таймс сломался, несите другой", - прокомментировала она документальную картину в Facebook.

В фильме также показан фрагмент интервью с мужчиной в костюме Обеликса – популярного французского мультяшного героя. Он признается, что смотрит RT, потому что "они показывают все как есть".

В конце документальной картины подчеркивается, что в день съемок крупнейшие французские каналы либо упоминали протесты вскользь, либо вовсе их проигнорировали, в то время как на RT эта тема освещалась детально.

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