Росатом опубликовал секретный документ о первой крылатой ракете

П-5, первая крылатая ракета, разработанная в СССР в 1955 году, стала предтечей нынешних "Калибров".

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. "Росатом" обнародовал приказ о создании в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5.

Приказ, кроме пометки "совершенно секретно (особая папка)", имел дополнительный гриф "хранить наравне с шифром", означавший самую высокую степень закрытости сведений.

Приказ от 17 августа 1955 года был подписан замглавы Минсредмаша Борисом Ванниковым. Документ обязывал Опытное конструкторское бюро №52 министерства авиационной промышленности создать по заказу Минобороны в количестве 40 штук "экспериментальные самолеты-снаряды" системы П-5 для вооружения подводной лодки. Этим же приказом было поручено выдать ОКБ-52 технические требования к боевой части, то есть ядерной боеголовке, такого самолета-снаряда и ее использованию.

Крылатые ракеты П-5 предназначались для поражения административных, промышленных, военных объектов и военно-морских баз, расположенных как на побережье, так и в глубине территории противника. Первый старт П-5 с подводной лодки состоялся в ноябре 1957 года.

Ракету приняли на вооружение на подводных лодках в 1959 году, на надводных кораблях - в 1962 году. Боевая часть П-5 могла нести как фугасный, так и ядерный заряд РДС-4, который применялся в серийных образцах советского ядерного оружия.

Самолет-снаряд системы П-5 стал первой в мире крылатой ракетой морского базирования с крылом, автоматически раскрывающимся после старта.

Сейчас на вооружении российского Военно-морского флота стоит ракетный комплекс "Калибр". Широкую известность он получил во время операции ВКС России по уничтожению международных террористов в Сирии.

Ранее ряд СМИ сообщал, что для ВМФ России разрабатывается новейшая модификация ракет "Калибр-М", и что новые ракеты, предназначенные для поражения сухопутных объектов, будут превосходить по дальности нынешние "Калибры", и смогут нести ядерный заряд.

"Росатом" публикует архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в августе 2020 года.

На портале "История Росатома" в специальном разделе "Российской атомной отрасли - 75 лет" выложены факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности, с советским атомным проектом, над которым работали немецкие ученые, в том числе в Абхазии.

Читайте также: