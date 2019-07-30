Россия потребовала от Украины разъяснения из-за ареста танкера

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Российское консульство в Одессе направило ноту в МИД Украины с просьбой прояснить ситуацию вокруг танкера Nika Spirit, ответа до настоящего времени не последовало, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что посольство России в Киеве пока не получало уведомления об аресте танкера.
По словам пресс-атташе дипмиссии Дениса Голенко, посольство России в Киеве ждет публикацию полного текста решения суда об аресте танкера Nika Spirit, после чего сможет дать оценку доводам украинской стороны.
Как сообщили агентству в Российском профессиональном союзе моряков, обращений от судовладельца или экипажа не поступало.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во вторник 30 июля сообщил, что украинский суд арестовал российский танкер вместе с изъятыми во время обыска документами.
Совет Безопасности Украины и военная прокуратура задержали в порту Измаил в Одесской области российский танкер 25 июля. Предлогом стало якобы участие российского судна в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж подвергся допросу, но позже в полном составе вернулся в Россию.
В Москве заявили, что задержание танкера и экипажа было незаконным. Россия будет добиваться возвращения задержанного на Украине судна.
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