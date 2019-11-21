Российские военные заняли бывшую базу США в Сирии

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Военная полиция России расширяет зону патрулирования на севере Сирии, одна из контрольных точек - оставленная американская база "Сиррин", сообщил РИА Новости офицер российской военной полиции Сафар Сафаров.

Военнослужащие сопровождают колонны гуманитарной помощи. Маршруты разные: иногда бронемашины "Тигр" в день проходят по 200 километров.

"С момента ухода американцев у нас под зону ответственности попала вся территория кантона Манбидж и прилегающая территория. Особое внимание переднему краю. Также у нас задача сопровождать все колонны, которые приезжают через Манбидж в любое время суток", - сказал Сафаров.

Одна из контрольных точек - бывшая авиабаза США "Сиррин". Американцы ушли отсюда совсем недавно: оставили даже работающий генератор, мебель и оргтехнику.

Комендант аэродрома Метрас заявил, что в настоящее время продолжаются инженерные работы и обустройство территории для личного состава.

"Налажена полностью система материально-технического обеспечения и размещения личного состава, организация питания, заправка техники. Планируем разместить здесь дополнительно людей по указанию старшего командования", - сказал он.

Целой осталась и взлетно-посадочная полоса: два километра, вырезанных в скале. Теперь здесь стоят вертолеты ВКС России. Отсюда они будут вылетать на воздушное патрулирование северных районов Сирии. При необходимости на базе будет развернута и авиационная комендатура - колонна специальной техники прибыла из Хмеймима несколько дней назад. Для летчиков уже выделили отдельное здание.

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