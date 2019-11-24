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WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
В мире
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Sputnik Абхазия

В WikiLeaks сообщают, что в итоговый текст доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) были внесены коррективы, которые могли быть сделаны по настоянию тогдашнего главы - турецкого дипломата Ахмета Узюмджю.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. WikiLeaks опубликовала письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО в Сирии главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру. В послании он отмечает, что его коллеги искажают информацию о случившемся, пишет РИА Новости. 

BBC
© AFP 2019 / NICOLAS ASFOURI
Продюсер BBC заявил, что съемка химатаки в Сирии была постановочной

Так, по словам автора письма, в отредактированной версии отчета организации информация приводилась избирательно. В отдельных заключениях также сообщались ложные выводы.

В качестве примера он приводит отредактированную часть доклада, в которой говорится, что у проводившей расследование миссии есть подтверждения использования хлора при химатаке. При этом автор подчеркивает, что были обнаружены лишь малые частицы вещества, которые можно найти в обычном отбеливателе. Такую подмену понятий он называет лицемерием.

Помимо этого, автор указывает, что из новой версии доклада удалили замечания комиссии относительно симптомов пострадавших, которые отличались от тех, которые можно наблюдать при химическом отравлении.

В заключение автор отмечает, что подобные изменения в тексте доклада увеличивают уровень предвзятости, который может поставить под сомнение репутацию миссии и организации.

Президент Сирии Башар Асад
© REUTERS / SANA
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Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе заранее сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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