Глава ФСБ России: боевики ИГ* готовят экспансию в страны СНГ

Руководители органов безопасности и спецслужб стран СНГ соберались в Ташкенте 7 ноября для обсуждения влияния ситуации на севере Афганистана на обстановку в Центральной Азии и странах СНГ.

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы СНГ отмечают рост активности в Афганистане подразделений "Исламского государства"*, планирующих экспансию в страны СНГ, передает РИА Новости.

"Мы фиксируем нарастающую активность подразделений ИГ* в Афганистане, объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан". В тесной связи с ним действуют "Джамаат Ансаруллах" и "Исламское движение Восточного Туркестана". Их цель - создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ", - сказал Бортников.

По информации Бортникова, экспансия будет осуществляться боевиками из числа граждан центральноазиатских республик.

В целом, по мнению директора ФСЮ России, террористы осознают, что разгромлены в Сирии и Ираке, поэтому уводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока. Они создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке и формируют сети спящих ячеек в Европе.

Бортников также обратил внимание на то, что террористы стремятся привить экстремистскую идеологию молодежи в странах СНГ с помощью проповедей и лекций в нелегальных религиозных учреждениях.

"Особая группа риска - это молодежь, подверженная влиянию экстремистских идеологий. Ее обработка ведется в ходе проповедей и лекций радикального духовенства, читаемых в культовых учреждениях, в основном действующих неофициально", - сказал Бортников.

Он добавил, что подобные проповеди и лекции также распространяются в открытом доступе в интернете. Кроме того, джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где дистанционно обучают террористов-одиночек.

Спецслужбы России, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана пресекли в 2019 году деятельность 13 ячеек международных террористических организаций и задержали 138 боевиков, проинформировал он.

"В текущем году во взаимодействии с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана выявлена и пресечена деятельность 13 ячеек международных террористических структур. Задержаны 138 боевиков", - сказал Бортников.

Резюмируя Александр Бортников отметил, что страны Запада стали активнее пытаться расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ с помощью неправительственных организаций.

"Следует также выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада. Традиционным инструментом для такого вмешательства во внутренние дела независимых государств являются иностранные и международные неправительственные организации", - отметил Бортников.

Ранее замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько сообщил, что в Афганистане находится порядка 10 тысяч боевиков ИГ*, значительная их часть сосредоточена в северных и восточных провинциях страны.

* Террористическая организация, запрещена в России

Читайте также: