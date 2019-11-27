Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за грозы

Власти Сочи объявили в городе экстренно предупреждение из-за ухудшения погоды, сообщается на сайте сочинской администрации.
Синоптики прогнозируют ночью и утром 28 ноября сильный дождь, грозу, а также усиление ветра до 17 метров в секунду.
"Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов", - говорится в сообщении.
Администрация также советует не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
Дождь с грозой и порывистым ветром ожидается 28 ноября и на территории Абхазии.
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