Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за грозы

Ночью и утром 28 ноября на курорте местами возможен сильный дождь, гроза, усиление ветра до 17 метров в секунду.

Власти Сочи объявили в городе экстренно предупреждение из-за ухудшения погоды, сообщается на сайте сочинской администрации.

Синоптики прогнозируют ночью и утром 28 ноября сильный дождь, грозу, а также усиление ветра до 17 метров в секунду.

"Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов", - говорится в сообщении.

Администрация также советует не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Дождь с грозой и порывистым ветром ожидается 28 ноября и на территории Абхазии.

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