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Убийства, похищения и теракт: ФСБ задержала организаторов ОПГ из 250 человек

© Sputnik / Александр Кондратюк
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В преступную группировку входили в том числе сотрудники МВД, адвокаты и члены террористического подполья.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Сотрудники ФСБ России совместно со следователями Главного управления Следственного комитета и МВД пресекли деятельность организованной преступной группы "Шараповские", которая в период 2007-2015 годов совершила ряд убийств и других особо тяжких преступлений в Москве и Дагестане, сообщается на сайте ФСБ.

В группировку входили более 250 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья.

"В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 году в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Основные организаторы и исполнители преступлений задержаны. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Ряд фигурантов уже осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Скрывшиеся члены ОПГ объявлены в розыск.

"Из незаконного оборота изъято значительное количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов к ним, взрывчатых веществ, а также состоявшие в арсенале бандитов противотанковые ракетные комплексы", - отметили в ФСБ.

Кроме того, специалисты ФСБ в ходе обысков обнаружили и уничтожили взрывоопасные предметы.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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