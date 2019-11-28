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Власти Сочи продлили экстренное предупреждение о непогоде

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Sputnik Абхазия
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В городе-курорте ожидается сильный ветер, местами возможен сильный дождь, температура воздуха до +17 градусов.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Власти Сочи продлили на сутки экстренное предупреждение, которое было сделано накануне из-за ухудшения погодных условий, сообщается на сайте администрации города.

"29 ноября в течение суток на территории курорта усилится ветер, порывы могут достигать 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности: воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Экстренное предупреждение было сделано властями города-курорта четверг, синоптики прогнозировали в Сочи сильный дождь, грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду.

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