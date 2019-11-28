Европарламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию в Европе и мире

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Европарламент одобрил резолюцию, в которой объявил о "климатической чрезвычайной ситуации" в Европе и мире. Об этом сообщается в четверг 28 ноября на сайте организации.
"Европарламент принял резолюцию, объявляющую климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию в Европе и во всем мире", — говорится в заявлении.
Парламентарии призывают Еврокомиссию ввести дополнительные меры для защиты окружающей среды, в частности депутаты ожидают, что Еврокомиссия обеспечит соответствие законодательных и бюджетных предложений задаче ограничения глобального потепления до уровня ниже 1,5 градуса.
Парламентарии также призвали ЕС взять обязательства к 2030 году снизить выбросы в атмосферу парниковых газов наполовину, а к 2050 году полностью отказаться от них.
В Европарламенте полагают, что государства должны включить судоходство и авиацию в систему торговли квотами на выбросы. Кроме того, депутаты призвали страны Евросоюза к 2020 году перестать субсидировать добычу ископаемого топлива.
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