Парламент ДНР принял закон о госгранице в пределах Донецкой области

Законопроект был принят в двух чтениях. Он вступит в силу после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и публикации на сайте Народного совета.

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области, передает РИА Новости.

Документ был рассмотрен парламентом на очередном пленарном заседании в пятницу. Председатель Народного совета Владимир Бидёвка пояснил, что документом границы республики устанавливаются в пределах Донецкой области.

"В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения", - сказал Бидёвка.

Он отметил, что закон не противоречит минским соглашениям.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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