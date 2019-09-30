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Гражданство России уже получили более 20 тысяч жителей ДНР

© Sputnik / Сергей Пивоваров
В мире
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Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Более 20,5 тысячи жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российские паспорта с мая, сообщили РИА Новости в миграционной службе МВД ДНР.

"На данный момент 20 576 жителей ДНР получили паспорта РФ, 43 614 человек подали документы", - сказал представитель миграционной службы ДНР.

Паспорт Росси и Украины
© Foto / Fotolia / Alexandr Blinov
Большое преступление России
Принимать документы на получение российских паспортов в ДНР начали в мае.

Владимир Путин ранее заявил, что вопрос выдачи российских паспортов носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

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Теги:
Россия, ЛНР, ДНР


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