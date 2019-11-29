За все надо платить: чем опасен иммунитет к инфекциям прошлого

Новый взгляд на возникновение иммунитета к инфекционным заболеваниям и изменение ДНК человека в процессе эволюции представлен учеными из Университета Неймегена в Голландии.

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Генетические мутации, которые защищают людей от смертельных инфекций, также делают нас более уязвимыми для некоторых воспалительных заболеваний, сообщает журнал Trends in Immunology.

В древности продолжительность жизни людей была намного меньше. Поэтому угроза болезней, которые развиваются уже в преклонном возрасте, была не так актуальна – в отличие от риска чем-то заразиться.

"Но теперь, когда мы живем так долго, мы можем видеть последствия изменений, которые произошли с нашими предками", – отметил автор исследования Хорхе Домингес-Андрес.

Известно, что воспаление – основная защитная реакция организма при инфекции. Авторы научной работы проследили, как меняется ДНК людей в различных сообществах после контактов с бактериями или вирусами.

Оказалось, что со временем вероятность заражения конкретным патогеном снижается. Но те же генетические мутации, что обеспечивают защитный эффект, могут впоследствии вызвать болезнь Крона, волчанку, воспаление кишечника и другие расстройства.

Например, малярийный паразит Plasmodium sp. миллионы лет поражал африканское население. Со временем у людей выработалась устойчивость к малярии, но зато и увеличилась склонность к возрастным сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как атеросклероз.

Кроме того, древние предки людей жили по соседству с неандертальцами и периодически скрещивались с ними.

Ученые выяснили, что "остатки" неандертальских генов делают своих владельцев менее восприимчивыми к ВИЧ и стафилококку, но более уязвимыми для аллергии, астмы и сенной лихорадки.

Исследования также показали, что эволюция иммунной системы человека происходит и в наши дни, из-за значительных изменений в образе жизни. Современные люди отказались от продуктов охоты в пользу магазинной еды, начали бороться с антисанитарией и очищать питьевую воду. Это повлияло на бактериальное разнообразие кишечника и другие функции организма. В результате одни болезни начали уходить в прошлое, но другие, например, диабет второго типа, становятся все более распространенными.

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