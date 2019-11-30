Армия мобилизована: Мадуро заявил о готовящихся Колумбией и США провокациях

СУХУМ, 30 ноя — Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовящихся со стороны Колумбии и США провокациях и отдал приказ о мобилизации армейских подразделений, передает РИА Новости.
"У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских Вооруженных сил необходимо принять боевую готовность", — сказал Мадуро.
В конце января, вскоре после приведения Мадуро к присяге, в стране начались массовые антиправительственные акции протеста. Спикер Национальной ассамблеи, лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом, его сразу же поддержали США и некоторые другие страны.
В поддержку легитимного президента Николаса Мадуро выступили Россия, Мексика, Китай, Турция, Индонезия и ряд других государств.
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