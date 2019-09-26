Песков о военной помощи Венесуэле: продолжаем сотрудничество

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро 25 сентября заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Каракас продолжают работу в рамках военно-технического сотрудничества, передает РИА Новости.

"Военно-техническое сотрудничество продолжается. Вы знаете, что имели место ранее поставки специального имущества, военной техники, которая частично нуждается в сервисном обслуживании, частично пришла в нерабочее состояние, поэтому, как и раньше, продолжается совместная работа по выполнению тех обязательств, которые несет российская сторона как поставщик этого специального имущества. Эта работа продолжается. Эти темы затрагивались", - сказал Песков.

Вопрос о конкретных суммах для помощи Венесуэле на встрече Путина и Мадуро не затрагивался, отметил пресс-секретарь президента России. При этом Песков напомнил журналистам, что Россия оказывает Венесуэле помощь в различных вариантах , в том числе консультативную.

"Взаимодействие в самых разных областях, и это сотрудничество будет продолжаться", - отметил он.

Кроме того, Песков подчеркнул, что любые проблемы Венесуэлы должны решаться без вмешательства третьих стран.

"Президент Венесуэлы неоднократно говорил о возможности и необходимости такого диалога, поэтому необходимая гибкость со стороны руководства Венесуэлы демонстрируется. И, конечно, нужна взаимность и со стороны оппозиции. Но главное - это то, что, конечно, любые проблемы Венесуэлы должны решаться самими венесуэльцами без какого-либо вмешательства третьих стран", - сказал он.

В Кремле в среду 25 сентября состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Вместе с Мадуро в российскую столицу прилетел министр нефти Венесуэлы, глава нефтедобывающей PDVSA Мануэль Кеведо.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

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