Генсек ООН призвал прекратить войну с природой

На прошлой неделе Европарламент одобрил резолюцию, в которой объявил о "климатической чрезвычайной ситуации" в Европе и мире.

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество "прекратить войну против природы", "прекратить копать" и воспользоваться "широкими возможностями", предлагаемыми возобновляемой энергией. Свое заявление он сделал в преддверии открытия конференции по климату COP 25 в Мадриде.

"Мы приближаемся к точке невозврата в климатическом кризисе", - заявил он.

Гутерреш напомнил, что несмотря на большое количество стран, которые взяли на себя обязательства достичь к 2050 году нулевых выбросов углерода, "есть большие страны, которые не выполняют свою часть".

Он также отметил, что международному сообществу не хватает политической воли для решения конкретных проблем, которые провоцируют климатические изменения.

"Не хватает политической воли, чтобы установить цену на углерод, прекратить субсидии на ископаемое топливо, прекратить строительство угольных электростанций, готовности изменить налоги, взимать плату за загрязнение", - заявил Гутерреш на пресс-конференции в испанской столице.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней примут участие представители 196 стран.

Читайте также: