Жителей Сочи предупредили об опасности схода лавин

Объем снега в лавине может доходить до нескольких миллионов кубических метров. Однако опасными для жизни могут быть даже лавины объемом около пяти кубических метров.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Власти Сочи предупредили жителей и гостей города об угрозе схода лавин в горах 2 и 3 декабря, об этом сообщается на сайте сочинской администрации.

"В горах выше 2000 метров над уровнем моря - слабая лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы.

На минувшей неделе оперативные службы курорта переведены на усиленный режим несения службы из-за непогоды.

В январе 2019 года два москвича погибли в результате схода лавины на сочинском горном курорте в районе Красной Поляны. В процессе катания трое мужчин ушли на территорию, где запрещено нахождение туристов, и спровоцировали сход лавины. В результате двое из них оказались завалены снегом. Третьему лыжнику удалось спастись — он немедленно вызвал спасателей.

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