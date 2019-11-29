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Смерчь

Смерчи, сели, шквалистый ветер и град: на Сочи надвигается непогода

© Фото: Nikolas Noonan
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Sputnik Абхазия
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По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского все оперативные службы курорта переведены на усиленный режим несения службы.

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Власти Сочи объявили в городе экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды, сообщается на сайте сочинской администрации.

"С 29 ноября по 1 декабря на курорте ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами и градом. На реках возможен резкий подъём уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду" - говорится в сообщении.

Кроме того, администрация курорта предупредила о том, что в горных районах велик риск схода селей, в высокогорье ожидается снег, а на участке побережья Магри – Веселое есть опасность формирования смерчей.

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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По поручению главы города, круглосуточно за обстановкой будут следить главы внутригородских районов, главы сельских округов, специалисты Службы спасения, Кубань-СПАС, Водостока, дорожных служб. На реках выставлены посты наблюдения для мониторинга ситуации и оперативного реагирования.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности: воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

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Теги:
Сочи


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