Работала на Украину: ФСБ России задержала шпионку в Крыму

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу фигурантку дела о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. В Севастополе задержали россиянку, подозреваемую в госизмене в пользу Украины, передает РИА Новости.

В ФСБ России отметили, что задержанная была завербована украинскими спецслужбами и по их заданию "осуществляла сбор секретных сведений военного характера".

Кроме того, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что россиянка – гражданская служащая Черноморского флота России.

"Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны - один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война", - сказал Белик.

Возбуждено уголовное дело, задержанной грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас она находится в СИЗО.

С 2016 по 2018 год в Крыму произошло шесть случаев задержания членов диверсионно-разведывательных групп, в составе которых действовали граждане России и Украины. Они собирали данные о российских спецслужбах, частях министерства обороны России, Черноморского флота, готовились к организации террористических актов.

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