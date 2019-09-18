Россия разрабатывает и размещает в Европе новые ракеты, заявил генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс не стремится к изоляции России и подчеркнул необходимость продолжения диалога между сторонами, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, сославшись на некие "независимые разведданные", заявил, что Россия продолжает "разрабатывать и развертывать" ракетные системы, которые нарушают прекративший действовать в августе договор по РСМД, передает РИА Новости.

"Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом. И эти ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте и, следовательно, порог для применения ядерного оружия", - заявил Столтенберг.

Кроме того, генсек альянса отметил, что все союзники по НАТО поддержали США, когда они объявили, что выйдут из договора, "если Россия не вернется к его соблюдению".

"Но Россия не вернулась к соблюдению, они продолжают разрабатывать и развертывать эти новые вооружения, нарушая договор", - цитирует пресс-служба альянса слова генсека, который сослался при этом на некие "независимые разведданные" и не привел конкретных доказательств.

Ранее Министерство обороны России заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", а также "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

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