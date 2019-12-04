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Развязывание "визовой войны": Госдеп вновь не пустил российскую делегацию в США

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Делегация казначейства России должна была приехать в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Российское посольство в Вашингтоне сообщило, что власти США отказали в выдаче виз членам делегации Федерального казначейства России и дипломату Олегу Мальгинову, передает РИА Новости.

"Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 года директором Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым", — отметили в посольстве.

Российские дипломаты уверены, что власти США последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают "важнейшие переговорные форматы".

"На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание "визовой войны" на Россию. Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с "ног на голову"", — подчеркнули в дипмиссии России.

Государственный флаг США на здании американского посольства в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
Недопустимая ситуация: США отказали в визе дипломатам из России

США ранее не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.

В ответ Россия предложила перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета Генассамблеи.

Глава российского МИД Сергей Лавров в связи с визовым скандалом между Россией и США предположил, что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН". Он напомнил, что Иосиф Сталин в свое время "прозорливо" предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры организации.

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Теги:
визы, Государственный департамент США, США, Россия


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