Экстренное предупреждение из-за снегопада объявлено в Сочи

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение из-за снегопада в горах и предгорной части Сочи.
В Краснодарском крае резко ухудшилась погода, наблюдается налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман.
"Экстренное предупреждение. В ближайшие один - три часа, а также утром и в первую половину дня 4 декабря в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении.
В январе 2019 года два москвича погибли в результате схода лавины на сочинском горном курорте в районе Красной Поляны. В процессе катания трое мужчин ушли на территорию, где запрещено нахождение туристов, и спровоцировали сход лавины. В результате двое из них оказались завалены снегом. Третьему лыжнику удалось спастись — он немедленно вызвал спасателей.
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