11:29 04 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.14
  • EUR71.06
Поиск

Экстренное предупреждение из-за снегопада объявлено в Сочи

© Sputnik / Нина Зотина
В мире
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102893/97/1028939726.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191204/1028939908/Ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-snegopada-obyavleno-v-Sochi.html

Власти Сочи ранее предупредили жителей и гостей курорта об угрозе схода лавин и рекомендовали воздержаться от выхода в горы.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение из-за снегопада в горах и предгорной части Сочи.

В Краснодарском крае резко ухудшилась погода, наблюдается налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман.

"Экстренное предупреждение. В ближайшие один - три часа, а также утром и в первую половину дня 4 декабря в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении.

© Sputnik Томас Тхайцук
Дожди в декабре и снег в феврале: какой будет зима в Абхазии
В горах курорта сохраняется лавинная опасность выше двух тысяч метров над уровнем моря. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

В январе 2019 года два москвича погибли в результате схода лавины на сочинском горном курорте в районе Красной Поляны. В процессе катания трое мужчин ушли на территорию, где запрещено нахождение туристов, и спровоцировали сход лавины. В результате двое из них оказались завалены снегом. Третьему лыжнику удалось спастись — он немедленно вызвал спасателей.

Читайте также:

Теги:
МЧС РФ, Сочи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ледяное сердце Москвы: на Красной площади открылся ГУМ-каток
Срезал путь: медвежонок сбежал из Северной Осетии в Южную через Рокский тоннель
"Князь Владимир": история и характеристики лайнера
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться