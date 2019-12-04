Экстренное предупреждение из-за снегопада объявлено в Сочи

Власти Сочи ранее предупредили жителей и гостей курорта об угрозе схода лавин и рекомендовали воздержаться от выхода в горы.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение из-за снегопада в горах и предгорной части Сочи.

В Краснодарском крае резко ухудшилась погода, наблюдается налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром местами туман.

"Экстренное предупреждение. В ближайшие один - три часа, а также утром и в первую половину дня 4 декабря в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении.

В горах курорта сохраняется лавинная опасность выше двух тысяч метров над уровнем моря. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

В январе 2019 года два москвича погибли в результате схода лавины на сочинском горном курорте в районе Красной Поляны. В процессе катания трое мужчин ушли на территорию, где запрещено нахождение туристов, и спровоцировали сход лавины. В результате двое из них оказались завалены снегом. Третьему лыжнику удалось спастись — он немедленно вызвал спасателей.

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