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Снегопады позволили: горнолыжный сезон в Сочи откроется 6 декабря

© Sputnik / Алексей Куденко
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Sputnik Абхазия
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Сильные снегопады, которые шли на курорте последнюю неделю, позволили открыть горнолыжный сезон на курорте "Красная Поляна" раньше обычного.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Горнолыжный сезон откроется в горах Сочи почти на неделю раньше — 6 декабря, любителей горных лыж примет всесезонный курорт "Красная Поляна", сообщила пресс-служба администрации города.

В прошлом году торжественное открытие горнолыжного сезона в горах Сочи на курорте "Красная Поляна" прошло в середине декабря, теперь трассы будут доступны горнолыжникам почти на неделю раньше.

Отмечается, что специально для райдеров-профессионалов к открытию будут возведены несколько фигур сноупарка.

"14 декабря, здесь планируется первое праздничное мероприятие зимы - "Fun Contest Первый снег". В программе запланированы развлечения и спортивные соревнования для лыжников и сноубордистов", - говорится в сообщении.

На курорте "Роза Хутор" официальная дата открытия горнолыжного сезона запланирована на 20 декабря. Однако, как отмечает пресс-служба курорта, если позволят погодные условия, тестовые катания начнутся раньше.

Уточняется, что за противолавинной безопасностью на курорте в постоянном режиме следят сотрудники Федеральной метеорологической службы.

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Теги:
Красная поляна, Сочи


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