Во сне видел, да наяву прозевал: чем переизбыток сна опаснее бессоницы

При современном ритме жизни не всем удается отдыхать ночами по восемь часов. При этом измученные недосыпом люди мечтают и о более длинном сне. Однако ученые видят угрозу в избытке сна и призывают его остерегаться.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Американские ученые из Колорадского университета в Боуледере рассказали, к каким последствиям для здоровья может привести недосып и переизбыток сна, К такому выводу пришли ученые Колорадского университета в Боулдере, пишет MedicalXpress.

В ходе семилетнего исследования эксперты изучили режим сна, генетические данные и медицинские показатели 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа.

В результате удалось выяснить, что люди, которые спали менее шести часов в сутки, на 20% более подвержены риску инфаркта, чем те, кто спал от шести до девяти часов. При этом у участников эксперимента, которые спали более девяти часов, риск инфаркта вырастал на 34%.

Здоровый сон от шести до девяти часов снижает на 18% риск сердечного приступа у людей, которые генетически к этому предрасположены.

Кроме того, недостаток сна влияет на слизистую оболочку артерий, а также на развитие воспалительных клеток в костном мозге.

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