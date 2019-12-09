В горах Сочи объявлена лавинная опасность

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и воздержаться от выхода в горы.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Власти Сочи предупредили жителей и гостей города об опасности схода лавин в горах

"В течение суток с 18:00 9 декабря в горах выше 1500 метров над уровнем моря – слабая лавинная опасность", - говорится в сообщении на сайте администрации Сочи.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Объем снега в лавине может доходить до нескольких миллионов кубических метров. Однако опасными для жизни могут быть даже лавины объемом около пяти кубических метров.

В январе 2019 года туристы погибли при сходе лавины на сочинском горном курорте. Трое мужчин катались на закрытой трассе горного курорта на Красной поляне на высоте 2300 метров, они ушли на территорию, где запрещено любое катание и спровоцировали сход лавины. В результате два человека оказались под лавиной, третий вызвал спасателей, но спасти жизни его товарищей не удалось.

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