ООН не нашла доказательств причастности Ирана к атакам на саудовские НПЗ

В конце сентября объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. ООН не нашла подтверждений того, что сентябрьские атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произвела иранская сторона, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генсека ООН Совбезу.

"ООН не может независимо подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение или были переданы Ирану в нарушение резолюций Совбеза ООН", - говорится в докладе.

Также в документе отмечается, что эксперты ООН продолжают изучать обломки крылатых ракет и беспилотников, найденных на месте нападения, и будут собирать дальнейшую информацию. О результатах будет сообщено "в надлежащее время".

Ранее ответственность за сентябрьскую атаку на месторождения Абкайк и Хурайс взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.

С начала военных действий в Йемене в 2015 году и вмешательства в конфликт арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией власти Омана пытались играть роль посредника между сторонами конфликта, стремясь убедить коалицию прекратить наносить удары по Йемену. В Омане состоялись несколько раундов межйеменских переговоров, которые не принесли успеха.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией 9 августа нанесла авиаудар по автобусу в районе Дахян в провинции Саада на севере Йемена. О десятках жертв среди мирного населения сообщили органы власти повстанцев-хуситов и Международный комитет Красного креста (МККК). По данным МККК, в результате удара погибли 50 человек, большинство из которых дети.

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