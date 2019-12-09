Первая встреча Путина и Зеленского прошла в Париже

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского проходила после саммита в "нормандском формате" в Париже в понедельник 9 декабря, пишет РИА Новости.
Встреча длилась один час 20 минут.
Президент России Владимир Путин сообщил, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла хорошо, он остался доволен.
"Хорошо, доволен", - сказал Путин журналистам, проходя мимо пресс-центра и отвечая на вопрос об итогах переговоров с Зеленским.
"Нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.
В 2015 году прошел второй "нормандский" саммит, на нем было принято соглашение "Минск-2".
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