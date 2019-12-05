Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

В октябре этого года ставшая известной как экоактивистка, шведская школьница Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира, вручаемую детской правозащитной организацией KidsRights.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Грета Тунберг стала обладательницей международной награды "За достойный образ жизни" (Right Livelihood Award) за 2019 год, которую присуждают за работу в области окружающей среды и прав человека и часто называют альтернативной Нобелевской премией.

"Невероятная честь для меня стать сегодня обладателем награды Right Livelihood. Мысленно я с вами там, в Стокгольме!!" - написала активистка в своем Twitter.

Incredibly honoured to receive the @rightlivelihood award tonight. I’m there in Stockholm with you in spirit!! https://t.co/CJIdfMJ7dG — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 4, 2019

НА сайте премии отмечается, что лауреатами этого года, помимо Тунберг, стали защитница прав человека из Западной Сахары Аминату Хайдар, юрист из Китая Го Цзяньмэй (Guo Jianmei) и лидер движения коренного населения Бразилии Дави Копенава (Davi Kopenawa).

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Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.

На прошлой неделе Европарламент одобрил резолюцию, в которой объявил о "климатической чрезвычайной ситуации" в Европе и мире.

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