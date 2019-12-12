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Конкурс лесорубов в Новгородской области

Ущерб на миллионы: в Сочинском нацпарке задержали "черных лесорубов"

© Sputnik / Константин Чалабов
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Незаконную делянку обнаружили на территории Лыготхского участкового лесничества в Лазаревском районе Сочи.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки на территории "Сочинского национального парка" выявила факт незаконной вырубки 43 деревьев, сообщается на сайте Прокуратуры Краснодарского края.

Деревья были вырублены, как отмечает ведомство, "до прекращения степени роста". При этом уполномоченные органы разрешения на вырубку зеленых насаждений на этом участке не выдавали.

Ущерб от незаконной вырубки, по оценкам работников парка, составил десять миллионов рублей.

"Материалы по данному факту природоохранной прокуратурой направлены в органы полиции. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса (незаконная рубка деревьев, если эти деяния совершены в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле природоохранной прокуратуры, сообщает прокуратура Краснодарского края.

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Теги:
Сочи, ели


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