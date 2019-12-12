Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года

В первую тройку также вошли глава МВФ Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, основной вдохновитель процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes, передает РИА Новости.



"Канцлер Германии Ангела Меркель, занимающая первое место девятый год подряд, продолжает бороться с антииммигрантскими настроениями в Европе", — говорится в сообщении.

В список также попали американская телеведущая Опра Уинфри, королева Великобритании Елизавета II, дочь и советник президента США Иванка Трамп (20-е, 40-е и 42-е места соответственно).

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина оказалась на 53 месте рейтинга, обогнав американскую певицу Рианну (61 место) и теннисистку Серену Уильямс (81).

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, ставшая человеком года по версии журнала Time, заняла последнее, 100-ое место в рейтинге делового издания.

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