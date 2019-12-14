"Очки-велосипеды" Джона Леннона ушли с молотка за 200 тысяч долларов

Джон Леннон получил эти очки в 1966 году на съемках фильма "Как я выиграл войну". Позже публика начала ассоциировать круглые очки исключительно с образом музыканта The Beatles.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Легендарные круглые очки музыканта Джона Леннона были проданы на торгах Sotheby's за 137,5 тысяч фунтов-стерлингов (примерно 200 тысяч долларов), сообщается на сайте аукциона.

На продажу аксессуар выставил бывший водитель одного из участников группы Алан Херринг.

В описании к лоту сказано, что Леннон оставил очки еще в 1968 на заднем сидении авто. Мужчина тогда увидел, что одна линза выпала и лежала отдельно от оправы. Он предложил музыканту свои услуги и вызвался починить очки. Однако Леннон ответил, что они были нужны всего лишь "для образа" и не нужно о них волноваться.

Херринг прислушался к совету легендарного исполнителя и не пытался починить аксессуар. На аукционе очки представлены в том виде, в каком Леннон оставил их в автомобиле.

Эксперты назвали лот "самыми значимыми солнечными очками в истории рок-н-ролла".

Уточняется, что речь идет о солнцезащитных очках в золотой оправе с круглыми зелеными тонированными линзами от бренда Oliver Goldsmith.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sotheby's (@sothebys) 12 Дек 2019 в 4:30 PST

Изначально лот оценивался в сумму около десяти тысяч долларов. Аукционный дом не опубликовал на сайте имя нового владельца очков.

8 декабря 1980 года недалеко от своего дома в Нью-Йорке Джон Леннон был смертельно ранен своим психически больным поклонником Марком Дэвидом Чепменом, которому всего за несколько часов до этого оставил автограф на пластинке Double Fantasy.

Ранее сообщалось, что бывшая швея Элтона Джона продала на аукционе рукописный черновик его песни Your Song за 240 тысяч долларов. Автором текста хита 1970-х годов стал Берни Топин, с которым певца связывает много лет тесного сотрудничества.

Сам певец вспоминает, что ему потребовалось около десяти минут, чтобы подобрать мелодию к песне, которая позже заняла седьмую строчку в британских чартах. С тех пор ее перепели Элли Голдинг и Леди Гага.

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