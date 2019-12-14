Сайты-агрегаторы могут обязать принимать к оплате карты "Мир"

Нововведение будет направлено на борьбу со сбытом контрафактной продукции через интернет, а также на обеспечение равных условий конкуренции и защиту прав потребителей.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Правительство России внесло 13 декабря в Госдуму законопроект, предполагающий введение для интернет-сайтов — агрегаторов, работающих в России, обязательства принимать платежные карты "Мир". Документ опубликован в электронной базе Думы.

Также предполагается понизить порог выручки предприятия для введения обязанности принимать карты "Мир".

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в закон России "О защите прав потребителей". Эти изменения добавляют к перечню субъектов предпринимательской деятельности, обязанных принимать к оплате карты "Мир", владельцев и операторов сайтов-агрегаторов торговых услуг.

В настоящее время данная обязанность распространяется лишь на те организации и предпринимателей, чья годовая выручка превышает 40 миллионов рублей, а законопроект предусматривает снижение этой суммы до 30 миллионов рублей с первого сентября 2020 года и в дальнейшем до 20 миллионов рублей с первого января 2021 года.

Владельцы агрегаторов – это компании, являющиеся собственниками интернет-сайтов, где представлены товары от разных производителей и реализована возможность ознакомиться с их ассортиментом, характеристиками и сделать покупку.

По мнению законодателей, обязать их принимать карты "Мир" необходимо для того, чтобы снизить количество продаваемого контрафакта и некачественных товаров и, соответственно, повысить защищенность потребителей.

В июне 2019 года абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир", а с октября картой "АПРА" можно расплачиваться в России и в любой точке, в которой обслуживаются карты "Мир".

Договор о взаимодействии платежных систем "АПРА" и "Мир" был подписан в июле 2018 года. Работа, направленная на интеграцию национальных платежных систем Абхазии и России, длилась около трех лет.

Читайте также: