Песков о кризисе в отношениях России и США: суровая реальность

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у него и лидера США Дональда Трампа в отношениях никогда не было близости, но есть установленные доверительные отношения.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся в таком глубоком кризисе, что даже визит главы МИД России Сергея Лаврова вряд ли был способен изменить ситуацию и "вывести все в позитив", передает РИА Новости.

"Президент неоднократно давал оценку нашим двусторонним отношениям. Безусловно, в Москве весьма позитивно воспринимают тот факт, что министр Лавров был принят президентом США. Это была хорошая возможность еще раз донести до руководства США наши основным позиции по более горячим моментам. Но, конечно же, мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже такой важный визит, как визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию и вывести все в позитив. Не думаю, что это произошло", - сказал Песков.

"Не думаю, что есть повод для какого-то оптимизма", - добавил он.

Какая-либо подготовка к контактам Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящий момент не ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера.

"В настоящий момент какой-либо подготовки к контактам на высшем уровне нет. Президент Путин наверняка готов к любым контактам, он сам это неоднократно подтверждал. Очень много вопросов, касающихся двусторонних отношений. Сжимается время, как шагреневая кожа, по ДСНВ, то, что касается всего мира, не только наших двух сторон. Молчание по другим важным аспектам проблемы контроля над вооружениями. Но тем не менее пока каких-то планов по контактам между Путиным и Трампом нет", - рассказал Песков.

"Что касается общего фона наших двусторонних отношений, пока каких-то реальных действий наших американских визави, которые подтверждали бы намерения вступить на тропу нормализации отношений, мы не видим", - добавил Песков.

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке.

"Мне кажется, в высших эшелонах власти есть понимание того, что демонизация России, которая идет по нарастающей, не связана с Россией как таковой, это связано с внутриполитическими процессами в США. Ситуация в США абсолютно беспрецедентная - когда произошла поляризация политического ландшафта, доселе невиданная поляризация", - сказал Песков.

По его словам, такая же поляризация там произошла и в обществе. "Американское общество раскололось. И ничего хорошего для страны, наверное, это не сулит. Мы никак не можем влиять на эти процессы, не можем останавливать чудовищные законопроекты. И самый большой вопрос: может ли президент Трамп влиять на эти процессы? Я не могу ответить на этот вопрос, есть очень много сомнений", - отметил пресс-секретарь президента России.

Между Владимиром Путиным и президентом США Трампом было несколько позитивных бесед, но реальность в двусторонних отношениях суровая и холодная, считает Песков.

"Мы никогда не закрываем глаза на резкий контраст между фразами "мы поладим" и "все будет восхитительно и прекрасно" и регулярными санкционными упражнениями, которые выполняют различные ветви власти в США. Этот контраст налицо, и он продолжается уже не первый год", - сказал он.

"Между Трампом и Путиным было несколько весьма позитивных бесед, там говорились очень позитивные и хорошие слова", - сказал Песков. "Но реальность суровая и холодная в наших двусторонних отношениях", - резюмировал он.

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