Вместе навеки: памятник единству Крыма и России открыли в Керчи

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Памятник, посвященный единству и неделимости Крыма и России, открыли в Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры республики.

Памятник установили в сквере у морвокзала.

"Мы являемся свидетелями знакового и глубоко символичного события, которое станет ярким подтверждением культурного феномена Крыма как одного из центров мировой цивилизации, а также доказательством того, что Керчь является самым древним городом России. Сегодня открыт памятник не просто политическим деятелем Древней Руси, а материальный образ единства и неделимости Крыма и России", - приводятся в сообщении слова министра культуры республики Арины Новосельской на торжественной церемонии открытия.

По ее словам, найденный в 1792 году на Тамани Тмутараканский камень гласил, что князь Глеб измерил море между Тмутараканью (средневековый город, расположенный в дельте реки Кубань на территории нынешней станицы Тамань Краснодарского края) и Корчевом (Керчью) в 1068 году.

© Фото : Официальный сайт администрации города Керчи Памятник, посвященный единству и неделимости Крыма и России, открыли в Керчи

"Промер пролива - это символическое действо, обозначающие твердое русское правление на обеих берегах. Также символично, что промер был сделан по тому же маршруту, где сейчас возведен Крымский мост, навеки связавший эти берега в единое и неделимое целое", - подчеркнула министр.

По ее словам, Тмутараканский камень - один из старейших русских эпиграфических памятников и самый древний документ о проведении в России геодезических работ, служащих важным материальным свидетельством русской государственности в Причерноморье в XI веке.

Крым стал частью России после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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