Сельхозпоставки, культура и Деловой совет: итоги заседания абхазо-крымской Межправкомиссии

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Участники заседания абхазо-крымской Межправкомиссии подвели итоги реализации в 2019 году Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Крымом и Абхазией на 2019-2021 годы. Об этом сообщается на сайте Кабмина Абхазии.

Отмечается, что стороны обсудили возможность увеличения объема двусторонних поставок:

из Крыма в Абхазию – сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также промышленных товаров, кораблей и судов различного назначения;

из Абхазии в Крым – зерна сои, тропических фруктов, в том числе цитрусовых культур, конкурентоспособных строительных материалов (щебня) от производителей республики.

Было решено, что Абхазия и Крым продолжат обмен опытом по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья, саженцев орехоплодных культур крымской селекции, а также обмен информацией в сфере аква- и марикультуры.

Делегаты от Абхазии также выразили заинтересованность в обучении студентов из республики по направлениям сельскохозяйственных специальностей в КФУ имени В.И. Вернадского.

Участники заседания обсудили и взаимодействие в сфере культуры, наметив реализацию двусторонних гастролей театров Абхазии и Крыма, профессиональных творческих и самодеятельных коллективов народного творчества, а также проведение других культурных акций.

Президент Союза "Торгово-промышленная палата Крыма" Артем Мальцев и президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава по итогам заседания подписали Протокол о создании Крымско-Абхазского Делового Совета.

Предполагается, что работа Совета будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между представителями деловых кругов сторон и установлению новых направлений сотрудничества.

© Foto / Кабинет министров РА В Симферополе состоялось Второе заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым

Делегацию Абхазии на заседании Межправкомиссии в Крыму возглавляет первый вице-премьер Даур Аршба. Предыдущее заседание прошло в Сухуме в 2018 году.

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