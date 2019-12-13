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Сельхозпоставки, культура и Деловой совет: итоги заседания абхазо-крымской Межправкомиссии

© Foto / Кабинет министров РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Второе заседание абхазо-крымской Межправкомиссии состоялось в Симферополе в пятницу 13 декабря.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Участники заседания абхазо-крымской Межправкомиссии подвели итоги реализации в 2019 году Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Крымом и Абхазией на 2019-2021 годы. Об этом сообщается на сайте Кабмина Абхазии.

Отмечается, что стороны обсудили возможность увеличения объема двусторонних поставок:

  • из Крыма в Абхазию – сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также промышленных товаров, кораблей и судов различного назначения;
  • из Абхазии в Крым – зерна сои, тропических фруктов, в том числе цитрусовых культур, конкурентоспособных строительных материалов (щебня) от производителей республики. 

Было решено, что Абхазия и Крым продолжат обмен опытом по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья, саженцев орехоплодных культур крымской селекции, а также обмен информацией в сфере аква- и марикультуры.

© Foto / Кабинет министров РА
Товарооборот между Абхазией и Крымом составил более 400 тысяч долларов

Делегаты от Абхазии также выразили заинтересованность в обучении студентов из республики по направлениям сельскохозяйственных специальностей в КФУ имени В.И. Вернадского.

Участники заседания обсудили и взаимодействие в сфере культуры, наметив реализацию двусторонних гастролей театров Абхазии и Крыма, профессиональных творческих и самодеятельных коллективов народного творчества, а также проведение других культурных акций.

Президент Союза "Торгово-промышленная палата Крыма" Артем Мальцев и президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава по итогам заседания подписали Протокол о создании Крымско-Абхазского Делового Совета.

Предполагается, что работа Совета будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между представителями деловых кругов сторон и установлению новых направлений сотрудничества. 

© Foto / Кабинет министров РА
В Симферополе состоялось Второе заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым

Делегацию Абхазии на заседании Межправкомиссии в Крыму возглавляет первый вице-премьер Даур Аршба. Предыдущее заседание прошло в Сухуме в 2018 году.

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