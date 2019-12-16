Вопреки санкциям: Путин рассказал о росте экспорта российского оружия

На сайте Кремля опубликовано заявление президента России Владимира Путина, сделанное на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, об укреплении позиций России на глобальном рынке вооружений.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Позиции России на глобальном рынке вооружения укрепляются, санкции и недобросовестная конкуренции этому не мешают, заявил президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, сообщает сайт Кремля.

"Экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов", - сказал глава государства.

По словам президента России, это на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года.

Российский лидер потребовал на постоянной основе вести анализ ситуации на рынках вооружений, принимать во внимание меняющиеся потребности покупателей и своевременно отвечать их растущим запросам.

"В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 миллиардов долларов, - добавил он.

Президент заявил, что высокий спрос на отечественную военную продукцию является серьезным стимулом к совершенствованию форм и методов работы.

Важность выставок

Президент особо отметил большой вклад, который вносят в продвижение экспорта международные выставочные мероприятия. По его словам, в этом году в России прошли семь профильных выставок, в их числе военно-технический форум "Армия-2019", военно-морской салон в Санкт-Петербурге и авиационно-космический салон МАКС-2019 в Жуковском.

"Зарубежные партнеры смогли ознакомиться с последними достижениями нашего оборонно-промышленного комплекса: продемонстрированы новейший истребитель пятого поколения Су-57, десантный транспортный вертолет повышенной грузоподъемности Ми-38Т, зенитно-ракетный комплекс средней дальности четвертого поколения "Викинг", бронеавтомобиль "Тигр" и многие другие образцы техники. По итогам выставок заключены контракты на общую сумму около 35 млрд рублей", - заявил глава государства.

Создание совместных предприятий за рубежом

Необходимо внести изменения в правовую базу, которые позволили бы предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России создавать за рубежом совместные предприятия (СП) по производству запасных частей для ранее поставленной техники, заявил президент.

"Чрезвычайно важное направление. Для этого необходимо расширить права субъектов военно-технического сотрудничества и внести изменения в правовую базу", - сказал глава государства.

По его словам, одним из важных направлений в работе по линии ВТС является "создание за рубежом совместных предприятий по производству запасных частей для ранее поставленной техники и активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчика".

Быть ближе к потребителю

Владимир Путин призвал активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории иностранных заказчиков, быть "ближе к потребителю".

"Один из ключевых параметров конкурентоспособности военной продукции – это своевременный и качественный ремонт, обслуживание техники. Мы с вами об этом говорим постоянно", - сказал Путин.

Президент выразил уверенность в том, что надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчика.

Внимание к традиционным партнерам и гибкость подходов

Президент России поручил первоочередное внимание уделить членам ОДКБ, СНГ и другим традиционным партнерам, в том числе и на африканском континенте.

Путин сделал акцент на поступивших по итогам саммита "Россия-Африка" многочисленных предложений по линии военно-технического сотрудничества.

"Отмечу недавний саммит "Россия – Африка". В ходе его работы подтверждено, что надежное, ответственное военно-техническое сотрудничество является одним из приоритетов взаимодействия с африканскими партнерами. По итогам саммита прошу проработать поступившие многочисленные предложения по линии ВТС, конечно, с учетом их коммерческой составляющей с акцентом на внедрение гибких подходов к поставкам и оплате", - сказал глава государства.

По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях России с государствами континента. В Сочи собрались более шести тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.

Ранее президент попросил принять дорожную карту по реализации стратегии военно-технического сотрудничества, которая была утверждена в октябре.

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