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Репетиция парада ВМФ в регионах России

Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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В маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Военно-морской флот России и военно-морские силы (ВМС) Сирии начали совместные учения в восточной части Средиземного моря, сообщает РИА Новости.

Учения направлены на повышение взаимодействия между вооруженными силами России и Сирии - для успешной борьбы с незаконными вооруженными формированиями, международным терроризмом и на укрепление взаимодействия между двумя странами.

Отмечается, что корабли ВМФ России у берегов Сирии вносят огромный вклад в борьбу с международным терроризмом, в том числе благодаря ударам крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористов, а российская база "Тартус" является основным путем снабжения группировки войск в Арабской республике.

© Sputnik / Михаил Алаеддин
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Руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев сообщил, что тактические группы, состоящие из российских и сирийских кораблей, выполняют совместные артиллерийские стрельбы и маневрирование.

"На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус", - сообщил Юлдашев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российские военные находятся в Арабской республике с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.

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