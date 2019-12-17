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Названы самые популярные приложения десятилетия

© Sputnik / Александр Кряжев
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Sputnik Абхазия
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В последнем десятилетии среди пользователей особой популярностью пользуются приложения для общения и социальные сети.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Аналитики компании App Annie опубликовали рейтинг самых популярных приложений за последние десять лет.

Первые четыре позиции в списке занимают приложения, принадлежащие компании Facebook: классическое приложение Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. В пятерку лидеров также включили Snapchat.

Лидерами по экономической прибыли стали стриминговый сервис Netflix, приложение для знакомств Tinder, а также Pandora Music, Tencent Video, Line.

Самой популярной игрой стала Subway Surfers от датского разработчика. Дальше в рейтинге Candy Crush Saga, Temple Run 2, My Talking Tom и Clash of Clans, Pou.

Аналитики признали прошедшее десятилетие выгодным для цифровой индустрии, поскольку за этот период выросли и количество загрузок, и потребительские расходы.

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