Названы самые популярные приложения десятилетия

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Аналитики компании App Annie опубликовали рейтинг самых популярных приложений за последние десять лет.
Первые четыре позиции в списке занимают приложения, принадлежащие компании Facebook: классическое приложение Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. В пятерку лидеров также включили Snapchat.
As 2019 comes to a close, App Annie takes a look at the top #apps and #games over the past #decade. Click here for the full article: https://t.co/krxBS99Ere pic.twitter.com/z1OUDWr2lV— App Annie (@appannie) December 16, 2019
Лидерами по экономической прибыли стали стриминговый сервис Netflix, приложение для знакомств Tinder, а также Pandora Music, Tencent Video, Line.
Самой популярной игрой стала Subway Surfers от датского разработчика. Дальше в рейтинге Candy Crush Saga, Temple Run 2, My Talking Tom и Clash of Clans, Pou.
Аналитики признали прошедшее десятилетие выгодным для цифровой индустрии, поскольку за этот период выросли и количество загрузок, и потребительские расходы.
Читайте также:
-
Выбор геном: ученый из США разработает приложение для "ДНК-знакомств"
-
Google анонсировал новые функции своих приложений
-
Приложение для знакомств Tinder попало в реестр по слежке