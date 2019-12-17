Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Переговоры российского и турецкого лидеров, по сообщению пресс-службы Кремля, состоялись по инициативе Турции.

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, во вторник по телефону обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин и Эрдоган обменялись мнениями по Сирии, в том числе и в контексте договоренностей России и Турции по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке Сирии.

Стороны подчеркнули важность совместных усилий по борьбе с террористическими группировками в Сирии. Путин и Эрдоган договорились об активизации российско-турецких контактов в различных форматах.

Помимо этого, лидеры России и Турции рассмотрели вопросы, связанные с эскалацией военного противостояния в Ливии.

Они выразили поддержку посредническим усилиям ООН и Германии, направленным на прекращение конфликта и возобновление мирного диалога.

Лидеры двух стран выразили также готовность содействовать налаживанию переговоров между сторонами конфликта.

По итогам переговоров глав России и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира". Стороны также договорились о выводе курдских отрядов на 30 километров от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов и совместном патрулировании на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира".

1 ноября стало известно, что Россия дополнительно направила на север Сирии около 300 человек и 20 новых бронемашин.

Читайте также: