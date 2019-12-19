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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян об угрозах сотрудникам Sputnik Эстония: ОБСЕ и ЕСПЧ могут самораспуститься

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Sputnik Абхазия
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Ранее Симоньян рассказала про допросы и запугивания соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, в этой стране Sputnik сталкивается с самыми серьезными проблемами.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала европейским организациям, отвечающим за свободу слова, "самораспуститься", если власти Эстонии не прекратят угрожать журналистам Sputnik, передает РИА Новости.

"Приехали. В Эстонии официально угрожают посадить наших журналистов, если они до Нового года не уволятся. Если власти этой страны не остановят, то ОБСЕ, ЕСПЧ и кто там еще в Европах отвечает за свободу слова советую самораспуститься", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее назвали действия эстонских властей вопиющим произволом и пообещали обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.

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Сотрудникам Sputnik Эстония угрожают уголовными делами

Ранее стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от департаментов полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не расторгнут трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

Эстония - единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них - граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России указывали, что действия этих государств явно скоординированы. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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Теги:
Маргарита Симоньян, Sputnik


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