Turkish Airlines внедрила карты "Мир" в систему взаиморассчетов

Российская платежная система "Мир" постепенно обретает твердый статус в стране и за границей. Использование банковских карт и проведение платежных транзакций уже доступны в странах ЕАЭС, США, Еврозоны и Азии.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Первой в мире международной авиакомпанией, интегрировавшей в систему взаиморасчетов Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, сокр. IATA - ред.) карты национальной российской платежной системы "Мир", стала авиакомпания Turkish Airlines, говорится в сообщении авиакомпании. Этот турецкий перевозчик выполняет рейсы в наибольшее количество стран, чем любая другая авиакомпания.

Данное новшество позволит агентствам, работающим на российском рынке, расширить способы взаиморасчетов с клиентами и принимать для оплаты услуг карту "Мир" наряду с платежными картами систем MasterCard, Visa и Amex.

Таким образом, для владельцев карт платежной системы "Мир" открываются новые возможности для оплаты онлайн покупки авиабилетов Turkish Airlines на сайте.

О платежной системе Мир

Платежная система "Мир" — национальная российская платежная система. Расчеты производятся в рублях. Выпускаются дебетовые и кредитные карты с поддержкой овердрафта. Оператор платежной системы "Мир" — АО "Национальная система платежных карт". По объему платежей занимает около 17,5 процентов российского рынка платежных систем.

В условиях санкций со стороны западных стран государство разработало собственной платежную систему, которая могла бы конкурировать с такими системами, как Виза или Мастеркард. Угроза отключить Россию от платежной системы Виза, а также от системы SWIFT (СВИФТ — сообщество финансовых межбанковских всемирных телекоммуникаций) послужила толчком для создания собственной системы, которая в последующем получила название национальная платежная система Мир.

О Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines, основанная в 1933 году и имевшая на тот момент парк из пяти самолетов, в настоящее время является членом международного альянса Star Alliance, с парком, состоящим из 348 (пассажирских и грузовых) воздушных судов, летающих по 317 направлениям по всему миру, включая 267 международных и 50 внутренних в 126 странах.

"Мир" и "АПРА"

"Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России.

В 2019 году карты "Мир" начали принимать два турецких банка: Ишбанк и Зираатбанк. Помимо Турции, держатели карт "Мир" могут использовать их в Армении, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии. Все расчеты осуществляются в национальных валютах. К работе с российскими картами также готовы сеть банкоматов ВТБ в Казахстане и Белоруссии. В марте 2019 года был подписан договор о сотрудничестве между системой "Мир" и национальной платежной системой Узбекистана UzCard, в рамках которого прием этих карт планируется обеспечить в республике до конца 2019 года.

В июне 2019 года абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир".

1 октября председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа рассказал корреспонденту Sputnik, что абхазской национальной платежной системы "АПРА" теперь могут использоваться за пределами республики.

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